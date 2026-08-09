15 000₽
75 116 ₽
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара:
Механическое деформирование покрытия в углу дверного полотна
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
210 x 100 Левое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Белый софт
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Цвет внутри:
Эмаль светло-серая
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
Механическое деформирование покрытия в углу дверного полотна
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Артикул:
M000-00129уценка
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Длина, см:
210
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Ширина, см:
100
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Белый софт
-
Цвет внутри:
Эмаль светло-серая
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Модель:
Сити Макс ПП
-
Открывание:
Левое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Панель-панель
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Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
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Отделка снаружи:
Белый софт 201
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Отделка внутри:
Эмаль светло серая 164
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Окраска:
Серый муар
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Толщина полотна/коробки, мм:
90/115
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Толщина стали короба, мм:
1.4
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
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Ширина наличника:
70
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Эксцентрик:
Есть
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
3 контура уплотнителей
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Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
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Утепление:
Пенополистирол+ базальтовая плита
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Крепление:
Анкерные болты
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Петли:
3 петли
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Верхний замок:
KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
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Нижний замок:
KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
-
Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
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Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
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Накладка цилиндровая наружная:
Декоративная накладка черная
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная наружная:
Декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная внутренняя:
Декоративная накладка черная
-
Ручка:
Раздельная
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Ночная задвижка:
Есть
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Поворотник для ночной задвижки:
Металл
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Глазок:
Да
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Вертушка цилиндровая:
Есть
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Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
115
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