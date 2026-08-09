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  5. Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
15 000 75 116

Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 10 человек
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1073744
Этот товар смотрят 22 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
15 000 75 116
Дверь входная Сити Макс ПП 201/164 Белый софт/Эмаль светло-серая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Механическое деформирование покрытия в углу дверного полотна

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    210 x 100 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Эмаль светло-серая
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Механическое деформирование покрытия в углу дверного полотна

Характеристики

  • Артикул:
    M000-00129уценка
  • Длина, см:
    210
  • Ширина, см:
    100
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Эмаль светло-серая
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Белый софт 201
  • Отделка внутри:
    Эмаль светло серая 164
  • Окраска:
    Серый муар
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    Есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Раздельная
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    115
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    M000-00129уценка
  • Длина, см:
    210
  • Ширина, см:
    100
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Эмаль светло-серая
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Белый софт 201
  • Отделка внутри:
    Эмаль светло серая 164
  • Окраска:
    Серый муар
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    Есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Раздельная
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    115

Отзывы и вопросы о товаре

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