Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка
3,7
38 883 ₽
Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка
3,7
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 503723
Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка
Направление открывания:
Левое — в наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
207x96 — доставка 01.11.2025
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:207 x 96 Левое
-
Страна:Россия
-
Бренд:Mastino
-
Цвет снаружи:Черный муар металлик
-
Цвет внутри:Графит Софт
-
Отделка снаружи:Металл
-
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
-
Артикул:Б02-2040164
-
Длина, см:207
-
Ширина, см:96
-
Страна:Россия
-
Бренд:Mastino
-
Цвет снаружи:Черный муар металлик
-
Цвет внутри:Графит Софт
-
Модель:TRUST MASS MP
-
Открывание:Левое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Металл-панель
-
Марка стали:РФ, Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь
-
Отделка снаружи:Черный муар металлик
-
Отделка внутри:Графит Софт 9S-164 mirror
-
Окраска:Черный муар металлик
-
Толщина полотна/коробки, мм:90/105
-
Толщина стали короба, мм:1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1
-
Ширина наличника:70
-
Эксцентрик:есть
-
Тип коробки:Открытый
-
Уплотнитель:3 контура уплотнителей
-
Усиление:Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
-
Утепление коробки:Мин вата
-
Крепление:Анкерные болты
-
Петли:3 петли
-
Верхний замок:Сувальдный Гардиан 3001
-
Нижний замок:Guardian 3211
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:2 класс ( 26-31 дБ)
-
Цилиндр:цилиндровый механизм 45х35(В) ЦАМ
-
Накладка цилиндровая наружная:Декоративная накладка БОН (хром)
-
Накладка цилиндровая внутренняя:Декоративная накладка БОН (хром)
-
Накладка сувальдная наружная:Декоративная накладка БОН (хром)
-
Накладка сувальдная внутренняя:Декоративная накладка БОН (хром)
-
Ручка:0593
-
Ночная задвижка:Есть
-
Поворотник для ночной задвижки:Металл
-
Глазок:есть
-
Вертушка цилиндровая:есть
-
Комплектующие:Ручка, накладки, задвижка
-
Цвет:Черный муар металлик/Графит софт
-
Качество:ГОСТ 31173-2016
-
Вес, кг:96
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Описание
Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)
