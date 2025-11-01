Каталог
  1. Главная
  2. Входные двери
  3. Двери Mastino
  4. Серия Trust Mass
  5. ДМ TRUST MASS MP Черный муар металлик/МДФ Д Графит Софт 9S-164 mirror Черная броненакладка 207*96 Левая
Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка
3,7
38 883

Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка

3,7
ДМ TRUST MASS MP Черный муар металлик/МДФ Д Графит Софт 9S-164 mirror Черная броненакладка 207*96 Левая
Арт. 503723
3,7
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-164 Черный муар металлик/Графит Софт, с зеркалом, 2 замка
Направление открывания:
Левое — <span class="green-text">в наличии</span>
Левоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
207x96
207x96 доставка 01.11.2025
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    207 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Mastino
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Графит Софт
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-2040164
  • Длина, см:
    207
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Mastino
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Графит Софт
  • Модель:
    TRUST MASS MP
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    РФ, Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь
  • Отделка снаружи:
    Черный муар металлик
  • Отделка внутри:
    Графит Софт 9S-164 mirror
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/105
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3211
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 45х35(В) ЦАМ
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Ручка:
    0593
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Металл
  • Глазок:
    есть
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный муар металлик/Графит софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    96
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

