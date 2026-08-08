Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x90

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком, отличается повышенной стойкостью к повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

Bianco Melinga - примерно соответствует RAL 9002, матовый (≈ 3,4 GU).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности. Облегченная конструкция позволяет снизить массу двери примерно на 15%. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.