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  6. Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
4,9
115

Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель

4,9
Этот товар смотрят 19 человек
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Хит
Код товара: 947556
Этот товар смотрят 7 человек

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Этот товар купили 48 раз
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Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Цвет: Матовый никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND SN (тех.упаковка) мат.никель
Петля универсальная без врезки IN4200W/IND BL (тех.упаковка) черный Петля универсальная без врезки IN4200W/IND CP (тех.упаковка) хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Сталь
  • Бренд:
    Punto
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    30 кг

Характеристики

  • Артикул:
    58451
  • Материал:
    Сталь
  • Бренд:
    Punto
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    30 кг
  • Общий цвет:
    Хром
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Матовый никель
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Дополнительно:

  • В наличии:
    35090 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах
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Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальная дверная петля без врезки Punto IN4200W изготовлена из стали, подходит для дверей левого и правого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. В петле установлены втулка-подшипники и стальной стержень, что обеспечивает работоспособность 200 000 циклов открывания/закрывания. Максимальная нагрузка на 2 петли 30 кг, на 3 петли 40 кг. Размер петли: 100x2,5. Саморезы в цвет изделия в комплекте. Упаковка: пакет.

Характеристики

  • Артикул:
    58451
  • Материал:
    Сталь
  • Бренд:
    Punto
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    30 кг
  • Общий цвет:
    Хром
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Матовый никель

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