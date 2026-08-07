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  6. Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
4,8
1 348

Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH

4,8
Этот товар смотрят 18 человек
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Акция
Код товара: 851957
Этот товар смотрят 14 человек

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1 348
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Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Цвет: Черный
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG SC мат. хром TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG AB бронза TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG WH белый TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    11,5
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг

Характеристики

  • Артикул:
    48927
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг
  • Общий цвет:
    Тёмный
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Черный
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Дополнительно:

  • В наличии:
    7087 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D3000 подходят для установки в деревянные межкомнатные двери, двери с алюминиевой кромкой, тонкие двери и двери с притвором
U3D3000 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D3000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 35 мм и с уменьшенной толщиной коробки до 20,5 мм. Рассчитаны на нагрузку до 40 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2 мм и притвору -1,5\+2,5 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам AGB ECLIPSE 3.0

Характеристики

  • Артикул:
    48927
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг
  • Общий цвет:
    Тёмный
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Черный

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