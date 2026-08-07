Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D3000 подходят для установки в деревянные межкомнатные двери, двери с алюминиевой кромкой, тонкие двери и двери с притвором
U3D3000 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D3000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 35 мм и с уменьшенной толщиной коробки до 20,5 мм. Рассчитаны на нагрузку до 40 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2 мм и притвору -1,5\+2,5 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам AGB ECLIPSE 3.0
Характеристики
Артикул:
48927
Материал:
Zamak
Бренд:
Armadillo
Количество в упаковке, шт.:
2
Максимальная нагрузка (2 петли):
40 кг
Общий цвет:
Тёмный
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип установки:
Универсальная
Цвет:
Черный
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Отзывы и вопросы о товаре0