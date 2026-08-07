Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Петли скрытые
  6. Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
4,8
1 615

Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH

4,8
Этот товар смотрят 24 человека
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Код товара: 851956
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 615
Этот товар купили 156 раз
Этот товар купили 156 раз
Хочу скидку
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Цвет: Флорентийское золото
Петля скрытой установки U3D3000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D3000.VPG BL черный TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG SC мат. хром TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG AB бронза TECH Петля скрытой установки U3D3000.VPG WH белый TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    115х23х27
  • Цвет:
    Флорентийское золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo

Характеристики

  • Артикул:
    49215
  • Размер:
    115х23х27
  • Высота, см:
    115
  • Цвет:
    Флорентийское золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.4
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x70x62
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 3000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 35 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 35 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1561 товар

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D3000 подходят для установки в деревянные межкомнатные двери, двери с алюминиевой кромкой, тонкие двери и двери с притвором
U3D3000 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D3000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 35 мм и с уменьшенной толщиной коробки до 20,5 мм. Рассчитаны на нагрузку до 40 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2 мм и притвору -1,5\+2,5 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам AGB ECLIPSE 3.0

Характеристики

  • Артикул:
    49215
  • Размер:
    115х23х27
  • Высота, см:
    115
  • Цвет:
    Флорентийское золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.4
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x70x62
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    40 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 3000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 35 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 35 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽