Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем

Комплектующие

Врезная магнитная защелка Border (черная)

Особенности

Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки (цвет: Черный) для легкого и практически бесшумного закрывания

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка чёрного цвета. Дверь укомплектована черным окрашенным стеклом лакобель - Black Star