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  5. Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
5,0
12 250

Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 971857
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 250
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 250 ₽
Коробка 923 ₽ x 3 шт.
Наличник 550 ₽ x 3 шт.
Изменить
16 669
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 042 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-5465 Коробка телескопическая Флекс Эмаль Shellac Graphite МДФ 2070*70*32 (у,п)
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59270-5467 ⋅ 550 ₽
 550
1 650
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Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90 210×60 210×70 210×80 210×90 220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70 230×80 230×90
Как сделать замеры
Цвет: Shellac Graphite
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Graphite в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
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Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    58180-5435
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac Graphite
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Black Star
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка Border магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус и MDF
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Дополнительно:

  • В наличии:
    11 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

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Ручки раздельные
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Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка чёрного цвета. Дверь укомплектована черным окрашенным стеклом лакобель - Black Star
Отделка
FlexEmal - покрытие на основе PET.
Комплектующие
Врезная магнитная защелка Border (черная)
Особенности
Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки (цвет: Черный) для легкого и практически бесшумного закрывания

Характеристики

  • Артикул:
    58180-5435
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac Graphite
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Black Star
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка Border магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус и MDF

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
04 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
04 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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