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  5. Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный
Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный
4,5
2 490

Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный

4,5
Этот товар смотрят 33 человека
tumb 1 - Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный
Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный
Под заказ
Арт. 240773
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва
3 586
м²
шт
упак
1.44 м² = 4 шт = 1 упак
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Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alice

Характеристики

  • Артикул:
    х9999282615
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alice
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.29
  • Вес 1 штуки, кг:
    6.82
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Бежевый
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999282615
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Alice
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.29
  • Вес 1 штуки, кг:
    6.82
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Бежевый

Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
А
А Андрей
21 марта 2022
5
Комментарий
Искал плитку для кухни, прихожей, ванной и туалета. В салоне всё подобрал согласно моим требованиям, организовал доставку. Всё понравилось!
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Е
Е Егор
06 февраля 2022
4
Комментарий
С момента оформления заказа в салоне, до доставки заказа прошло всего три дня. Всё очень быстро, это радует, т. к. ремонт не хотелось задерживать. Качество материалов хорошее, всё что выбрали в итоге было в наличии.
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Д
Д Диана
27 декабря 2021
4
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для кухни. Обслуживал нас грамотный и доброжелательный сотрудник, показал очень интересные коллекции, соответствующие нашим требованиям. Сотрудничеством довольны!
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0