Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный

Искал плитку для кухни, прихожей, ванной и туалета. В салоне всё подобрал согласно моим требованиям, организовал доставку. Всё понравилось!
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Е
ЕЕгор
06 февраля 2022
4
Комментарий
С момента оформления заказа в салоне, до доставки заказа прошло всего три дня. Всё очень быстро, это радует, т. к. ремонт не хотелось задерживать. Качество материалов хорошее, всё что выбрали в итоге было в наличии.
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Д
ДДиана
27 декабря 2021
4
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для кухни. Обслуживал нас грамотный и доброжелательный сотрудник, показал очень интересные коллекции, соответствующие нашим требованиям. Сотрудничеством довольны!
Отзывы и вопросы о товаре8