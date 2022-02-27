Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60

В магазин нас отправил наш Дизайнер Анна. Дала контакты менеджера. Менеджер консультировал нас по каждому вопросу, и даже в свои выходные. Спасибо большое. Приятно работать с такими менеджерами. Плитка хорошая,качественная,своих денег стоит.
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И
ИИрина
27 февраля 2022
5
Комментарий
Покупали плитку для салона красоты, грамотные специалисты предложили несколько интересных вариантов по цене и качеству. При доставке две плитки оказались разбиты, их поменяли на целые в течение трёх дней. Спасибо.
Отзывы и вопросы о товаре2