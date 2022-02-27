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  5. Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60
Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60
5,0
1 390

Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60

5,0
Этот товар смотрят 23 человека
tumb 1 - Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60
Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60
Под заказ
Арт. 240858
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
1 877
м²
шт
упак
1.35 м² = 15 шт = 1 упак
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Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Ash

Характеристики

  • Артикул:
    х9999280335
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Ash
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    25.2
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.68
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Бежевый
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999280335
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Ash
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    25.2
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.68
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Бежевый

Отзывы и вопросы о товаре

2
5.0 / 5 На основе 2 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Александра
06 марта 2022
5
Комментарий
В магазин нас отправил наш Дизайнер Анна. Дала контакты менеджера. Менеджер консультировал нас по каждому вопросу, и даже в свои выходные. Спасибо большое. Приятно работать с такими менеджерами. Плитка хорошая,качественная,своих денег стоит.
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И
И Ирина
27 февраля 2022
5
Комментарий
Покупали плитку для салона красоты, грамотные специалисты предложили несколько интересных вариантов по цене и качеству. При доставке две плитки оказались разбиты, их поменяли на целые в течение трёх дней. Спасибо.
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5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0