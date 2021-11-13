Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60

Отличное впечатление от салона! Хороший выбор, грамотные консультанты, позволили быстро и качественно осуществить покупку. Особый респект консультанту в отделе плитки.Грамотный специалист, знающий своё дело! Спасибо за Вашу вежливость, терпение и отличный вкус! Плитка смотрится великолепно,изъянов в ней не выявили.
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А
ААнгелина
31 марта 2022
4
Комментарий
Выбирала плитку в течение месяца в разных салонах плитки. После выбора коллекции искала лучшую цену и сервис. Понравилось отношение и заинтересованность к моему проекту менеджера в салоне мебель 169. Покупку совершила, нареканий нет.
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А
ААлександр
13 ноября 2021
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Оформили заказ в мебель 169 на Кунцевской улице. Купили весь объем плитки для нашей фотостудии. Менеджер помог подобрать под наши критерии Плитку, и своевременно сообщал по срокам прихода плитки. Заказ собрали за 6 дней и сделали доставку. Спасибо мебель 169 и менеджеру магазина.
Отзывы и вопросы о товаре5