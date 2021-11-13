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  5. Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60
Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60
4,2
1 390

Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60

4,2
Этот товар смотрят 26 человек
tumb 1 - Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60
Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60
Под заказ
Арт. 241221
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва
1 877
м²
шт
упак
1.35 м² = 15 шт = 1 упак
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Elma Керамогранит кремовый EL 0006 15х60

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от 690 ₽
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О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Elma

Характеристики

  • Артикул:
    х9999280312
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Elma
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    25.2
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.68
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Кремовый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999280312
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    15
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Elma
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    25.2
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.68
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Кремовый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.2 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
И Ирина
02 апреля 2022
4
Комментарий
Отличное впечатление от салона! Хороший выбор, грамотные консультанты, позволили быстро и качественно осуществить покупку. Особый респект консультанту в отделе плитки.Грамотный специалист, знающий своё дело! Спасибо за Вашу вежливость, терпение и отличный вкус! Плитка смотрится великолепно,изъянов в ней не выявили.
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А
А Ангелина
31 марта 2022
4
Комментарий
Выбирала плитку в течение месяца в разных салонах плитки. После выбора коллекции искала лучшую цену и сервис. Понравилось отношение и заинтересованность к моему проекту менеджера в салоне мебель 169. Покупку совершила, нареканий нет.
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А
А Александр
13 ноября 2021
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Оформили заказ в мебель 169 на Кунцевской улице. Купили весь объем плитки для нашей фотостудии. Менеджер помог подобрать под наши критерии Плитку, и своевременно сообщал по срокам прихода плитки. Заказ собрали за 6 дней и сделали доставку. Спасибо мебель 169 и менеджеру магазина.
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4.2 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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