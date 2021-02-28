Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4

Цена не дешевая, но если покупать через интернет-магазины, то можно ее найти на порядок дешевле, чем в тех же салонах. Но в этом случае, естественно все риски останутся на покупателе, так что сами думайте. Плитку советую!та
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Е
ЕЕгор
03 ноября 2021
4
Комментарий
Плитка сама по себе плотная, во время резки не крошится, сколы на лицевой стороне не появляются, в общем никаких претензий она у меня не вызывает. Да и смотрится плитка достойно.
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А
ААлександр Новиков
28 февраля 2021
5
Комментарий
Я занимаюсь отделочными работами уже больше 12 лет, повидал на своем веку огромное количество материалов, в том числе и плиток. Если говорить конкретнее, Мебель 169 выпускает действительно хорошую продукцию. У них надежная, качественная плитка. Работать с ней одно удовольствие, укладка очень легкая, ложится плотно, торцы ровные, без вмятин.
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