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  5. Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
0,0
1 390

Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4

Этот товар смотрят 21 человек
tumb 1 - Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
Под заказ
Арт. 444926
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва
1 821
м²
шт
упак
1.31 м² = 15 шт = 1 упак
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Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
Цвет: Светло-бежевый
Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,7х59,4
Juliano Керамогранит бежевый 14,7х59,4

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    59.4 x 14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano

Характеристики

  • Артикул:
    х9999295023
  • Длина, см:
    59.4
  • Высота, см:
    14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Вес упаковки, кг:
    25.951
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.73
  • Материал:
    Керамогранит
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для ванной
  • Цвет:
    Светло-бежевый
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999295023
  • Длина, см:
    59.4
  • Высота, см:
    14.7
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Вес упаковки, кг:
    25.951
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.73
  • Материал:
    Керамогранит
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для ванной
  • Цвет:
    Светло-бежевый

Отзывы и вопросы о товаре

3
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  • Сначала с низкой оценкой
Т
Т Тамара
04 февраля 2022
5
Комментарий
Цена не дешевая, но если покупать через интернет-магазины, то можно ее найти на порядок дешевле, чем в тех же салонах. Но в этом случае, естественно все риски останутся на покупателе, так что сами думайте. Плитку советую!та
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Е
Е Егор
03 ноября 2021
4
Комментарий
Плитка сама по себе плотная, во время резки не крошится, сколы на лицевой стороне не появляются, в общем никаких претензий она у меня не вызывает. Да и смотрится плитка достойно.
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А
А Александр Новиков
28 февраля 2021
5
Комментарий
Я занимаюсь отделочными работами уже больше 12 лет, повидал на своем веку огромное количество материалов, в том числе и плиток. Если говорить конкретнее, Мебель 169 выпускает действительно хорошую продукцию. У них надежная, качественная плитка. Работать с ней одно удовольствие, укладка очень легкая, ложится плотно, торцы ровные, без вмятин.
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