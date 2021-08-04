Irida Керамогранит серый обрезной SG644820R 60х60

После того как мастер установил плитку из этого магазина, он сказал, что это самая классная плитка за его практику. Она не крошится и ломается строго по намеченной линии. Отходов от плитки осталось мало. На данный момент получившийся результатом остался доволен, претензий не имею.
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Р
РРоман
22 сентября 2021
5
Комментарий
После покупки плитки в этом магазине, мы надеялись, что у магазина есть своя база мастеров по вкладке, но её к сожалению, не оказалась. Нашли мастера в нашем районе, теперь ожидаем свою очередь на вкладку. По поводу доставки претензий нет, потом вероятно дополню отзыв.
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О
ООлеся
04 августа 2021
4
Комментарий
Никак не мог разобраться, как рассчитывать необходимое количество плитки, поэтому с этим вопросом я обратился к продавцу. Тот быстро рассчитал все и прибавил 10% к общему количеству, благодаря этому мне не пришлось кататься в магазин снова, а, чтобы доделать пол.
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