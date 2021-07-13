Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60

Решил выложить плиткой всю котельную, поэтому выбирали из дешёвых вариантов. Оказалось, что за небольшую стоимость можно купить нереально красивую плитку. При этом качество плитки не уступает дорогим фирмам. Результатом остаюсь доволен.
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В
ВВоликов Костя
12 октября 2021
4
Комментарий
При покупке плитке переживал, что плитку могут доставить разных партий, но мои переживания были напрасны. Работники магазина все сделали по высшему разряду. Брака в упаковках не было, разнотона тоже. В магазине уверены, поэтому советуем!
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П
ППавел
13 июля 2021
5
Комментарий
Чтобы не ошибиться и не кусать потом локти, я купил 3 упаковки плитки на пробу, чтобы точно убедиться и в качестве, и во внешнем виде. В результате в ней прекрасно всё, и я отправился покупать всю остальную.
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