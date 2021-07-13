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  5. Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
4,7
2 390

Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60

4,7
Этот товар смотрят 34 человека
tumb 1 - Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
tumb 2 - Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
Под заказ
Арт. 241424
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
4 302
м²
шт
упак
1.8 м² = 5 шт = 1 упак
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Irida Керамогранит светло-серый обрезной SG644720R 60х60
Цвет: Светло-серый
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida

Характеристики

  • Артикул:
    х9999278633
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    7.3
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Светло-серый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999278633
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    7.3
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Светло-серый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
Е Егор Ковтунов
02 ноября 2021
5
Комментарий
Решил выложить плиткой всю котельную, поэтому выбирали из дешёвых вариантов. Оказалось, что за небольшую стоимость можно купить нереально красивую плитку. При этом качество плитки не уступает дорогим фирмам. Результатом остаюсь доволен.
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В
В Воликов Костя
12 октября 2021
4
Комментарий
При покупке плитке переживал, что плитку могут доставить разных партий, но мои переживания были напрасны. Работники магазина все сделали по высшему разряду. Брака в упаковках не было, разнотона тоже. В магазине уверены, поэтому советуем!
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П
П Павел
13 июля 2021
5
Комментарий
Чтобы не ошибиться и не кусать потом локти, я купил 3 упаковки плитки на пробу, чтобы точно убедиться и в качестве, и во внешнем виде. В результате в ней прекрасно всё, и я отправился покупать всю остальную.
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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