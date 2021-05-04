Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60

Здравствуйте, плитка достаточно базового цвета, хорошо подойдёт к любому интерьеру. Мы использовали её для ванной комнаты, затирку сделали цветной, в цвет ванной. Вся плитка ровная, без брака. Недостатков за 3 месяца пользования мы не нашли.
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В
ВВладимир
31 мая 2021
5
Комментарий
Красивая базовая плитка, с которой запросто
можно комбинировать различные декоративные плитки. Мы покупали декоративную плиточку в форме прямоугольника и пустили её по всему периметру получилось очень утонченно и изящно. Не бойтесь экспериментировать!
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ООльга
04 мая 2021
4
Комментарий
Плитка оказалась на удивление ровной, особенно за такую цену, совсем не дурно. Всё упаковок были одной партии, а, следовательно, цвет совпадает у всех. С товаром мы сначала ознакомились на сейте, поэтому хочу отметить, что вся характеристика, описанная на сайте, полностью соответствует действительности.
Отзывы и вопросы о товаре4