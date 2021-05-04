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  5. Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60
Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60
4,5
2 390

Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60

4,5
Этот товар смотрят 22 человека
tumb 1 - Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60
Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60
Под заказ
Арт. 241425
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва
4 302
м²
шт
упак
1.8 м² = 5 шт = 1 упак
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Irida Керамогранит бежевый обрезной SG644920R 60х60
Цвет: Бежевый
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida

Характеристики

  • Артикул:
    х9999278635
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    7.3
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
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  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Irida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    7.3
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI IV (для глазурованной)
  • Цвет:
    Бежевый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
О Ольга
14 июня 2021
5
Комментарий
Здравствуйте, плитка достаточно базового цвета, хорошо подойдёт к любому интерьеру. Мы использовали её для ванной комнаты, затирку сделали цветной, в цвет ванной. Вся плитка ровная, без брака. Недостатков за 3 месяца пользования мы не нашли.
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В
В Владимир
31 мая 2021
5
Комментарий
Красивая базовая плитка, с которой запросто можно комбинировать различные декоративные плитки. Мы покупали декоративную плиточку в форме прямоугольника и пустили её по всему периметру получилось очень утонченно и изящно. Не бойтесь экспериментировать!
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О
О Ольга
04 мая 2021
4
Комментарий
Плитка оказалась на удивление ровной, особенно за такую цену, совсем не дурно. Всё упаковок были одной партии, а, следовательно, цвет совпадает у всех. С товаром мы сначала ознакомились на сейте, поэтому хочу отметить, что вся характеристика, описанная на сайте, полностью соответствует действительности.
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4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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