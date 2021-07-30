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  5. Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный
Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный
4,8
2 990

Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный

4,8
Этот товар смотрят 34 человека
tumb 1 - Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный
Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный
Под заказ
Арт. 251818
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва
5 741
м²
шт
упак
1.92 м² = 3 шт = 1 упак
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Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    80 x 80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped

Характеристики

  • Артикул:
    х9999286908
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Сатинированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    39.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    14.063
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    3
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999286908
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Сатинированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    39.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    14.063
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    3
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Володя
27 января 2022
5
Комментарий
Здравствуйте, ходили с женой по магазинам, но ничего подходящего не обнаружили. Только в данном магазине нам удалось найти и выбрать что-то подходящее. Заказали, привезли через несколько дней мы в восторге! В следующий раз придем сразу сюда
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Н
Н Надежда
01 января 2022
4
Комментарий
Оказались по счастливой случайности в магазине впервые. Нам понравилось то как работники относятся к клиентам и какая вокруг царит атмосфера. Нам всё показали, объяснили и помогли с выбором. Остановились на таком цвете и дизайне, благодарю за такой отличный товар
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А
А Александра
30 июля 2021
5
Комментарий
Я осталась очень довольна своим выбором, данная коллекция просто восхитительна. Цвет , размер, просто все параметры идеал но подошли к моей ванной комнате. Хочу сказать вам, что по стоимости у меня вышла небольшая сумма. В итоге получилось очень красиво. Спасибо большое!
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4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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