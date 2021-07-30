Escaped Керамогранит 80х80 Сатинированный

Здравствуйте, ходили с женой по магазинам, но ничего подходящего не обнаружили. Только в данном магазине нам удалось найти и выбрать что-то подходящее. Заказали, привезли через несколько дней мы в восторге! В следующий раз придем сразу сюда
Вам помог этот отзыв?
Н
ННадежда
01 января 2022
4
Комментарий
Оказались по счастливой случайности в магазине впервые. Нам понравилось то как работники относятся к клиентам и какая вокруг царит атмосфера. Нам всё показали, объяснили и помогли с выбором. Остановились на таком цвете и дизайне, благодарю за такой отличный товар
Вам помог этот отзыв?
А
ААлександра
30 июля 2021
5
Комментарий
Я осталась очень довольна своим выбором, данная коллекция просто восхитительна. Цвет , размер, просто все параметры идеал но подошли к моей ванной комнате. Хочу сказать вам, что по стоимости у меня вышла небольшая сумма. В итоге получилось очень красиво. Спасибо большое!
Отзывы и вопросы о товаре4