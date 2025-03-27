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Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
0,0
3 588 5 520 -35%

Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая

Этот товар смотрят 27 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Твигги-11.3 Grey Melinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Grey Melinga Magic Fog 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 475000
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 588
5 520
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 588 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 3 588 ₽
Стойка 675 ₽
Перекладина 1 425 ₽ x 2 шт.
Изменить
12 451
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2316 Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
153-1444 ДП ЭКО Твигги-11.3 Grey Melinga Magic Fog 200*40
153-1444 ⋅ 3 588 ₽
 3 588
3 588
031-2328 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2328 ⋅ 675 ₽
 675
675
031-2329 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Grey Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2329 ⋅ 1 425 ₽
 1 425
2 850
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Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x35
200x35доставка 27.03.2025
Как сделать замеры
Цвет: Grey Melinga
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*35
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

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