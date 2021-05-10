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Прима-3 Bianco Veralinga
4,7
6 272

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal

4,7
Этот товар смотрят 6 человек
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226673
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 272
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 272 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 969
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 046 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*80 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Прима-3 Riviera Ice White Сrystal 200*70
+9

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
10 мая 2021
5
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Хочу сказать большое спасибо компании. Все на высшем уровне. Замер сделали прямо в день заказа. У нас были очень жесткие временные рамки, определенный день и сроки. Монтажник приехал рано, в заранее оговоренный день сделал все четко, вежливо, чисто и красиво. Спасибо менеджеру, которая нас опекала с момента заказа и до сдачи. Очень порадовали точные сроки исполнения, профессионализм сотрудников и качество товара! Довольна вся семья Закажем такую же дверь в детскую комнату
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М
04 сентября 2020
5
Достоинства
Качество, цена
Комментарий
Монтаж дверей проходил больше года назад, впечатления о дверях только самые позитивные, никаких нареканий. За свою стоимость вариант достойный, стоящий можно даже сказать. Вместе со всей фурнитурой, наличниками, коробкой и добором, итоговая сумма вышла даже ниже чем ожидали. Получилось, что еще и сэкономили. Теперь планируем приобрести в оставшиеся комнаты двери. Рекомендую!
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М
25 июня 2020
5
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Заказала здесь двери в загородный дом. Делали заказ по индивидуальному дизайну, чтобы подходило под интерьер. Сказали нужные размеры и свои пожелания дизайна. Заказали доставку прямо в загородный дом.
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4.7 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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