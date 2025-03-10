Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
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3 588 ₽ 5 520 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 475000
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-2316
|
Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
|350 ₽
|
|1 750 ₽
|153-1444
|
ДП ЭКО Твигги-11.3 Grey Melinga Magic Fog 200*40
153-1444 ⋅ 3 588 ₽
|3 588 ₽
|
|3 588 ₽
|031-2328
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2328 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|675 ₽
|031-2329
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Grey Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2329 ⋅ 1 425 ₽
|1 425 ₽
|
|2 850 ₽
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Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна, см:
200x35 — доставка 10.03.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШ), см:200 x 35
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Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
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Страна происхождения:Россия
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Бренд:Bravo
Характеристики
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Артикул:153-1443
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
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Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
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Система открывания:Складная
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Характеристики
-
Артикул:153-1443
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Складная
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