Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.