Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Особенности

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.