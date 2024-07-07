Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5,0
3 915 ₽ 5 220 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5,0
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645497
Фотографии покупателей
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 170 ₽
|153-1640
|
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
153-1640 ⋅ 3 915 ₽
|3 915 ₽
|
|3 915 ₽
|031-2342
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|675 ₽
|031-2340
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
|1 800 ₽
|
|5 400 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x35
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 35
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-1639
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Snow Melinga
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Magic Fog
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:8 товаров
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.
