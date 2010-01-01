Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 915 ₽ 5 220 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645498
Комплектация:
|031-2325
|
Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 170 ₽
|153-1639
|
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
153-1639 ⋅ 3 915 ₽
|3 915 ₽
|
|3 915 ₽
|031-2342
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|675 ₽
|031-2340
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
|1 800 ₽
|
|5 400 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x40
Размер полотна (ВхШ), см:
200x40
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 40
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Twiggy
Материал:Экошпон
Характеристики
Артикул:153-1640
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:40
Толщина, мм:36
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Twiggy
Стиль:Современный
Тип двери:Остекленная
Система открывания:Складная
Конструкция двери:Царговая
Цвет:Snow Melinga
Общий цвет:Белый
Стекло:Magic Fog
Вес, кг:13.6
Кромка:Нет
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Дополнительно:
В наличии:5 товаров
Описание
Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот.
