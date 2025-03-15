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  6. ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
0,0
5 520

Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая

Этот товар смотрят 25 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256594
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 520
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 520 ₽
Перекладина 1 425 ₽ x 2 шт.
Стойка 675 ₽
Межкомнатные двери 5 520 ₽
Наличник 375 ₽ x 5 шт.
Изменить
16 440
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
920 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
091-0386 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 425 ₽
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091-0388 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 675 ₽
 675
675
153-1264 ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
153-1264 ⋅ 5 520 ₽
 5 520
5 520
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 375 ₽
 375
1 875
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Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна, см:
200x40
200x35доставка 15.03.2025
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
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ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*40

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6

Отзывы и вопросы о товаре

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