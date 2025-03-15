Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
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5 520 ₽
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256594
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|091-0386
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 425 ₽
|1 425 ₽
|
|2 850 ₽
|091-0388
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|675 ₽
|153-1264
|
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
153-1264 ⋅ 5 520 ₽
|5 520 ₽
|
|5 520 ₽
|031-1116
|
Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 375 ₽
|375 ₽
|
|1 875 ₽
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Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна, см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 40
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Twiggy
Характеристики
-
Артикул:153-1265
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:40
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Twiggy
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Bianco Veralinga
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:19
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Характеристики
-
Артикул:153-1265
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:40
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Twiggy
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Bianco Veralinga
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:19
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
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