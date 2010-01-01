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  6. ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
0,0
3 091 5 152 -40%

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 8 человек
ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256605
Этот товар смотрят 18 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 091
5 152
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 091 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Перекладина 1 330 ₽
Изменить
12 583
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0261 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0261 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
153-1269 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*40
153-1269 ⋅ 5 152 ₽
 5 152
5 152
031-2313 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2313 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
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Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x35
200x35в наличии
200x40в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*35
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Артикул:
    153-1268
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея нео
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1268
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный

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