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  6. Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
5,0
5 970

Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая

5,0
Этот товар смотрят 15 человек
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 854456
Этот товар смотрят 27 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 970
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 970 ₽
Стойка 653 ₽
Перекладина 1 733 ₽ x 2 шт.
Межкомнатные двери 5 970 ₽
Наличник 660 ₽ x 3 шт.
Изменить
18 039
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
995 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0024 Стойка "Т" White Silk 2070*70*22 (п)
170-0024 ⋅ 653 ₽
 653
653
170-0035 Перекладина "Т" White Silk 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
170-0035 ⋅ 1 733 ₽
 1 733
3 466
169-0490 Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
169-0490 ⋅ 5 970 ₽
 5 970
5 970
170-0020 Наличник "Т" ПЭТ White Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0020 ⋅ 660 ₽
 660
1 980
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-20 складная ПЭТ White Silk, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×35
200×40
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-0489
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    18.9
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    ПЭТ, Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП
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Дополнительно:

  • В наличии:
    13 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Silk - примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).
Особенности
Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).

Характеристики

  • Артикул:
    169-0489
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    18.9
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    ПЭТ, Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП

Отзывы и вопросы о товаре

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