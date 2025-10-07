Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

Гладкое покрытие на основе полипропилена (Южная Корея), имитирующее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.

Комплектующие

Врезная магнитная защелка Border (черная)

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована механизмом защелки M-3-WC (магнитная, черная) для легкого и практически бесшумного закрывания.