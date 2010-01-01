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Как до нас добраться от метро Бабушкинская
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Бибирево
Отрадное
Алтуфьево
  1. Садимся на остановке на автобус № 649.
  2. Доезжаем до остановки «Осташковская улица».
  3. Выходим из автобуса и идем к ближайшему красному зданию.
  4. Идем дальше по дорожке к красному зданию, мимо автобусного парка, ориентир «Альфа-Банк».
  5. На углу здания поворачиваем направо и идем 50 метров, обходя здание с правой стороны.
  6. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.
  1. Идем по Енисейской улице в сторону МКАД.
  2. Доходим до пересечения Осташковской улицы и улицы Широкой.
  3. Поворачиваем направо и идем по дорожке к красному зданию, ориентир «Альфа-Банк».
  4. На углу здания поворачиваем направо и идем 50 метров, обходя здание с правой стороны.
  5. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.

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