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Как до нас добраться от метро Свиблово
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Бибирево
Отрадное
Алтуфьево
  1. Добираемся до станции метро Медведково.
  2. Выходим из метро, первый вагон из центра, выход в сторону улица Широкая.
  3. Из стеклянных дверей направо до перекрестка, переходим дорогу (по диагонали). Ориентир – указатель "Двери и мебель Bravo".
  4. Садимся в автобус 774, доезжаем до остановки Проектируемый проезд № 5016.
  5. Выходим из автобуса, возвращаемся обратно на 50 метров, ориентируемся на красное здание (На здании объемный указатель - Bravo Двери и мебель).
  6. Обходим здание с левой стороны.
  7. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.

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