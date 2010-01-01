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Как до нас добраться от метро Алтуфьево
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Бибирево
Отрадное
Алтуфьево
  1. Садимся в маршрутку 79М, доезжаем до остановки «Универсам».
  2. Выходим из маршрутки, возвращаемся обратно на 50 метров, ориентируемся на красное здание (На здании объемный указатель - Bravo Двери и мебель).
  3. Обходим здание с левой стороны.
  4. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.

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