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Как до нас добраться от метро Бибирево
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Бибирево
Отрадное
Алтуфьево
  1. Садимся в автобус 618, доезжаем до остановки «Осташковская улица».
  2. Выходим из автобуса и возвращаемся обратно на 60 метров.
  3. Переходим направо через дорогу.
  4. Идем дальше по дорожке к красному зданию, мимо автобусного парка, ориентир «Альфа-Банк».
  5. На углу здания поворачиваем направо и идем 50 метров, обходя здание с правой стороны.
  6. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.

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