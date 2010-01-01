Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Справка
  3. Контакты
  4. Медведково
  5. Как до нас добраться от метро Медведково
Как до нас добраться от метро Медведково
Медведково
Бабушкинская
Свиблово
Бибирево
Отрадное
Алтуфьево
  1. Выходим из метро, первый вагон из центра, выход в сторону улица Широкая.
  2. Из стеклянных дверей направо до перекрестка, переходим дорогу (по диагонали). Ориентир – указатель "Двери и мебель Bravo".
  3. Садимся в автобус 774, доезжаем до остановки Проектируемый проезд № 5016.
  4. Выходим из автобуса, возвращаемся обратно на 50 метров, ориентируемся на красное здание (На здании объемный указатель - Bravo Двери и мебель).
  5. Обходим здание с левой стороны.
  6. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.
  1. Выходим из метро, первый вагон из центра, выход в сторону улицы Широкая.
  2. Из стеклянных дверей направо до перекрестка, переходим дорогу (по диагонали). Ориентир – указатель "Двери и мебель Bravo".
  3. Идем далее по улице Широкой примерно 1 километр.
  4. Доходим до кольцевой дороги и переходим ее.
  5. Идем дальше по дорожке к красному зданию, мимо автобусного парка, ориентир («Альфа-Банк»).
  6. На углу здания поворачиваем направо и идем 50 метров, обходя здание с правой стороны.
  7. Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.

Как добраться из ближайших районов

Мытищи
Ивантеевка
Щелково
Долгопрудный
Лобня