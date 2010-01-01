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  5. Дверь ПВХ Скинни-32 П-33 (Венге) 200*90
Скинни-32 П-33 (Венге)
0,0
890 4 452 -80%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая

Этот товар смотрят 9 человек
Дверь ПВХ Скинни-32 П-33 (Венге) 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 46308
Этот товар смотрят 7 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
890
4 452
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 890 ₽
Наличник 308 ₽ x 5 шт.
Коробка 538 ₽ x 3 шт.
Изменить
4 044
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 156 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0042 Наличник ПВХ П-33 (Венге) МДФ Полукруглый 2150*70*8
028-0042 ⋅ 308 ₽
 308
1 540
028-0177 Коробка ПВХ П-33 (Венге) МДФ 2070*70*26 Ч-38 (п)
028-0177 ⋅ 538 ₽
 538
1 614
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x70в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: П-33 (Венге)
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 200*90 ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 200*90 ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 200*90
Дверь ПВХ Скинни-32 П-33 (Венге) 200*90
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    015-0460
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Скиновая, Глухая
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    015-0460
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Скиновая, Глухая

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Отзывы и вопросы о товаре

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