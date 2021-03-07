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Стиль Ф-22 (БелДуб)
4,5
7 812

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) глухая

4,5
Этот товар смотрят 28 человек
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 33292
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 812
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 812 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 432
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 302 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
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Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Ф-22 (БелДуб)
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*80
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-22 (БелДуб)
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.065
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-22 (БелДуб)
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.065

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
07 марта 2021
4
Комментарий
Заказали дверь в вашем магазине. Дверь из материала шпиона. Выбирали в гостиную. Доставка Двери оставила очень приятное впечатление. Даже немного неожиданно! Вот бы наши автомобили имели такое соотношение цены и качества! :) Можно брать
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И
22 января 2021
4
Комментарий
Вторую квартиру украшаем дверями из шпона из этого магазина. Нам они очень нравятся, как цены, так и само обслуживание. Выбором нашим и магазином и доставкой очень довольны.
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В
11 декабря 2020
5
Комментарий
Для гостиной-спальной, выбрали эту небольшую Дверь .Вписалась идеально, качество на высоте. Работа магазина на 5, цены приемлемые, доставка замечательная.
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4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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