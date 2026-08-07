Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D5000 подходят для установки в деревянные двери, двери- невидимки, двери с алюминиевой кромкой. U3D5000- универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D5000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 38 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и притвору -1,5\+2 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K6360 и Anselmi 511/512, .
Характеристики
Артикул:
46771
Размер:
120х29х36
Высота, см:
120
Цвет:
Матовое золото
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Armadillo
Материал:
Zamak
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.69
Тип установки:
Универсальная
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Размер упаковки, мм:
130x85x80
Максимальная нагрузка (2 петли):
60 кг
Интеллектуальная собственность:
Патент
Регулировка:
3D
Серия:
UNIVERSAL 8000
Толщина дверного полотна, мм:
От 40 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Толщина двери:
От 40 мм до 60 мм
Количество шт. в упаковке:
2
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Отзывы и вопросы о товаре0