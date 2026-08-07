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  6. Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
5,0
2 937

Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH

5,0
Этот товар смотрят 17 человек
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Код товара: 851979
Этот товар смотрят 10 человек

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С заботой о клиентах

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 937
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Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Цвет: Матовое золото
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG AB бронза TECH Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    120х29х36
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo

Характеристики

  • Артикул:
    46771
  • Размер:
    120х29х36
  • Высота, см:
    120
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.69
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x85x80
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 8000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 40 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 40 мм до 60 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2
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  • В наличии:
    617 товаров

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D5000 подходят для установки в деревянные двери, двери- невидимки, двери с алюминиевой кромкой. U3D5000- универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D5000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 38 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и притвору -1,5\+2 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K6360 и Anselmi 511/512, .

Характеристики

  • Артикул:
    46771
  • Размер:
    120х29х36
  • Высота, см:
    120
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.69
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x85x80
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 8000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 40 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 40 мм до 60 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2

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