Петля скрытой установки U3D2400.VPG BL черный TECH

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D2400 подходят для установки в тонкие деревянные межкомнатные двери и двери с притвором . U3D2400 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D2400 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 24 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±3 мм и притвору -1,5\+1,5 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K2400 и SIMONSWERK TECTUS TE 240.
Характеристики
Артикул:
48921
Размер:
155x21x28
Высота, см:
155
Цвет:
Черный
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Armadillo
Материал:
Zamak
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.412
Тип установки:
Универсальная
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Размер упаковки, мм:
160x65x60
Максимальная нагрузка (2 петли):
60 кг
Интеллектуальная собственность:
Нет
Регулировка:
3D
Серия:
UNIVERSAL 2400
Тип:
Для межкомнатных дверей
Толщина двери:
От 24 мм
Количество шт. в упаковке:
2
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Отзывы и вопросы о товаре0