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  6. Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
4,8
2 708

Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH

4,8
Этот товар смотрят 17 человек
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Акция
Код товара: 961122
Этот товар смотрят 10 человек

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2 708
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Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Цвет: Матовый хром
Петля скрытой установки U3D2400.VPG SC мат. хром TECH
Петля скрытой установки U3D2400.VPG BL черный TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    155x21x28
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo

Характеристики

  • Артикул:
    48923
  • Размер:
    155x21x28
  • Высота, см:
    155
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.412
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    160x65x61
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 2400
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 24 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1836 товаров
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Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D2400 подходят для установки в тонкие деревянные межкомнатные двери и двери с притвором . U3D2400 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D2400 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 24 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±3 мм и притвору -1,5\+1,5 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K2400 и SIMONSWERK TECTUS TE 240.

Характеристики

  • Артикул:
    48923
  • Размер:
    155x21x28
  • Высота, см:
    155
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.412
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    160x65x61
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 2400
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 24 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2

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