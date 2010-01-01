Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Вставка для шаблона Anselmi 521
Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый
0,0
1 260

Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый

Этот товар смотрят 7 человек
tumb
Вставка для шаблона Anselmi 521
Арт. 42023
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 260
Хочу скидку
Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Пластик

Характеристики

  • Артикул:
    055-0192
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть

Описание

Вставка для шаблона предназначена для врезки скрытых петель с 3D регулировкой Anselmi 521

Характеристики

  • Артикул:
    055-0192
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Скрытые петли. Общая информация..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре