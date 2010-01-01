Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый
0,0
1 260 ₽
Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый
Поделиться
Этот товар смотрят 7 человек
Арт. 42023
Этот товар смотрят 8 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Белый
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Пластик
Характеристики
-
Артикул:055-0192
-
Цвет:Белый
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Пластик
-
Стиль:Модерн
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть
Описание
Вставка для шаблона предназначена для врезки скрытых петель с 3D регулировкой Anselmi 521
Характеристики
-
Артикул:055-0192
-
Цвет:Белый
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Пластик
-
Стиль:Модерн
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Отзывы и вопросы о товаре0