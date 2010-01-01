Шаблон для врезки скрытых петель Anselmi (без вставки)

Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
5 166 ₽
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
Арт. 42022
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
О товаре
Описание
Шаблон со встроенными струбцинами для крепления на дверь/коробку и регулировочными болтами. Предназначен для врезки дверных петель скрытой установки. Используя шаблон вы экономите время и повышаете качество врезки скрытых петель
Артикул:055-0191
-
Цвет:Белый
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Bravo
-
Материал:Алюминий, Пластик
-
Стиль:Модерн
-
Тип:Для межкомнатных дверей
