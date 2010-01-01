Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Шаблон для врезки скрытых петель Anselmi (без вставки)
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
0,0
5 166

Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)

Этот товар смотрят 17 человек
tumb
Шаблон для врезки скрытых петель Anselmi (без вставки)
Арт. 42022
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
5 166
861 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Алюминий, Пластик

Характеристики

  • Артикул:
    055-0191
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Алюминий, Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть

Описание

Шаблон со встроенными струбцинами для крепления на дверь/коробку и регулировочными болтами. Предназначен для врезки дверных петель скрытой установки. Используя шаблон вы экономите время и повышаете качество врезки скрытых петель

Характеристики

  • Артикул:
    055-0191
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Алюминий, Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре