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Дверь межкомнатная Reverse Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
4,2
13 013

Дверь межкомнатная Reverse Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая

4,2
Этот товар смотрят 27 человек
tumb 1 - ДП с четвертью толщиной 59 мм INVISIBLE-700 Грунт 200*80, кромка-матовый чёрный
tumb 2 - ДП с четвертью толщиной 59 мм INVISIBLE-700 Грунт 200*80, кромка-матовый чёрный
ДП с четвертью толщиной 59 мм INVISIBLE-700 Грунт 200*80, кромка-матовый чёрный
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506533
Этот товар смотрят 8 человек

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4,2
0 отзывов

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 013
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 013 ₽
Коробка 11 920 ₽
Изменить
24 933
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 169 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDUN0002 Коробка INVISIBLE UNIVERSAL + врезка 2 пет. AGB 3,0 2150 мм (K.11.1)(ЧЕРНЫЙ) 2,5 шт
FDUN0002 ⋅ 11 920 ₽
 11 920
11 920
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Дверь межкомнатная Reverse Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Отзывы и вопросы о товаре

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