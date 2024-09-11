Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая

Материал:

Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием