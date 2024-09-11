Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Скрытые (Invisible)
  Под покраску
  ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
5,0
5 650 11 300 -50%

Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая 200x90

5,0
tumb
ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый чёрный
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385409
Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

За полотно
5 650
11 300
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 650 ₽
Коробка 11 920 ₽
Изменить
17 570
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDUN0002 Коробка INVISIBLE UNIVERSAL + врезка 2 пет. AGB 3,0 2150 мм (K.11.1)(ЧЕРНЫЙ) 2,5 шт
FDUN0002 ⋅ 11 920 ₽
 11 920
11 920
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x80доставка 03.11.2025
200x90доставка 03.11.2025
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Материал:
    Грунт (под окраску)

Характеристики

  • Артикул:
    FD7000048
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Стиль:
    Минимализм, Современный
  • Тип двери:
    Скрытая, Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Грунт
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201* 91 *5
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Константин
11 сентября 2024
5
Комментарий
Установил в своём доме межкомнатную дверь от Triadoors и остался очень доволен качеством. Водостойкость на высоте, так что уместна даже в ванных комнатах. Доставка прошла без проблем и задержек, что всегда приятно. В общем, рекомендую этот товар тем, кто ценит стиль и надежность.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

