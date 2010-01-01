Замок врезной сувальдный 111.21.003, 3 кл.

Описание

Замок предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей. Имеет защиту от высверливания. Устанавливается без переналадки на правые и левые двери. Усиленный. Имеет систему антиотмычки и антифальсификации ключа. Сохраняет работоспособность в условиях повышенной влажности и низкой температуры. Сувальдный механизм из 8-ми сувальд. Ключи защищены от изготовления незаконных копий. Все ключи упакованы в специальный полиэтиленовый пакет. Удовлетворяет требованиям для установки в противопожарные двери.