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  7. Ручка раздельная GRAND USS MWSC-33 Итальянский тисненый
Ручка раздельная GRAND USS
4,5
3 194

Ручка раздельная для межкомнатной двери «GRAND USS MWSC-33» Итальянский тисненый

4,5
Этот товар смотрят 34 человека
Ручка раздельная GRAND USS MWSC-33 Итальянский тисненый
Арт. 80232
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
3 194
533 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «GRAND USS MWSC-33» Итальянский тисненый
Цвет: Итальянский тисненый
Ручка раздельная GRAND USS MWSC-33 Итальянский тисненый
Ручка раздельная GRAND USS BL-26 Черный Ручка раздельная GRAND USS BPVD-77 Вороненый никель Ручка раздельная GRAND USS CP-8 Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    39553
  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Ручка GRAND повторяет формы уникального многофункционального комплекса Raffles City Hangzhou, расположенного в одном из самых живописных городов Китая Ханчжоу. Во время проектирования архитекторы вдохновлялись движением реки Фучуньцзян, что воплотилось в плавных волнистых очертаниях зданий. Главной концепцией комплекса является "все-в-одном". В зданиях двух башен расположены гостиница, апартаменты, офисы, рестораны, помещения для отдыха, театр и вертолетная площадка. Но также внутри размещен и главный выход к метро. Именно поэтому Raffles City Hangzhou является поистине грандиозным.*GRAND (англ.) - грандиозный.

Характеристики

  • Артикул:
    39553
  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
Ж
29 сентября 2020
5
Комментарий
Этот магазин мне очень понравился, вежливый консультант помог определиться с выбором дверной ручки, при этом отвечая на все наши глупые вопросы. Из магазина мы вышли с просто замечательной дверной ручкой, которая выглядит очень прочно и красиво. Недостатков пока не вижу, если что дополню отзыв.
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Л
04 февраля 2020
5
Комментарий
Мне данный магазин порекомендовал друг и я решил обратиться сюда за покупкой дверной ручки и остался доволен товаром.
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А
10 апреля 2019
4
Комментарий
Хочу сказать, что ручки отличные, покупала для дома, их довольно приятно держать в руке, отлично справляются со своими задачами.
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4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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