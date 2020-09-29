Ручка раздельная GRAND USS MWSC-33 Итальянский тисненый

Ручка GRAND повторяет формы уникального многофункционального комплекса Raffles City Hangzhou, расположенного в одном из самых живописных городов Китая Ханчжоу. Во время проектирования архитекторы вдохновлялись движением реки Фучуньцзян, что воплотилось в плавных волнистых очертаниях зданий. Главной концепцией комплекса является "все-в-одном". В зданиях двух башен расположены гостиница, апартаменты, офисы, рестораны, помещения для отдыха, театр и вертолетная площадка. Но также внутри размещен и главный выход к метро. Именно поэтому Raffles City Hangzhou является поистине грандиозным.*GRAND (англ.) - грандиозный.
Этот магазин мне очень понравился, вежливый консультант помог определиться с выбором дверной ручки, при этом отвечая на все наши глупые вопросы. Из магазина мы вышли с просто замечательной дверной ручкой, которая выглядит очень прочно и красиво. Недостатков пока не вижу, если что дополню отзыв.
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Леготин Илья
04 февраля 2020
5
Комментарий
Мне данный магазин порекомендовал друг и я решил обратиться сюда за покупкой дверной ручки и остался доволен товаром.
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Анастасия
10 апреля 2019
4
Комментарий
Хочу сказать, что ручки отличные, покупала для дома, их довольно приятно держать в руке, отлично справляются со своими задачами.
Отзывы и вопросы о товаре4