Ручка раздельная K.USS52.MIRAGE (MIRAGE USS) MWSC-33 итальянский тисненый

Всемирный торговый центр 4 (Four World Trade Center) был построен в Нью-Йорке по проекту архитектора Фумихико Маки в стиле минимализм. Фасад здания полностью облицован композитным стеклом со специальным покрытием, которое создает ощущение легкости и эфемерности. Окружающие здания отражаются в его стеклянном фасаде настолько четко, что контуры самой башни практически растворяются. Зеркальный фасад и скульптурный аспект проекта выполнены так, что порой кажется, будто здание исчезает на глазах, создавая эффект миража. Острые грани ручки MIRAGE повторяют архитектуру здания, благодаря чему сама ручка становится практически незаметной на двери при смене угла зрения.*MIRAGE (англ.) - мираж