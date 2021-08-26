Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Ручки-защелки
  Ручка-зaщелка ЗВ2-01 AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка ЗВ2-01 AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка «ЗВ2-01 AB» Бронза (с кл)
4,2
683 1 050

Ручка-зaщелка «ЗВ2-01 AB» Бронза (с кл)

4,2
Ручка-зaщелка ЗВ2-01 AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка ЗВ2-01 AB Бронза (с кл)
Код товара: 79397
4,5
3 отзыва

683 1 050
Ручка-зaщелка «ЗВ2-01 AB» Бронза (с кл)

О товаре

  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Bravo
  • Отделка:
    Гальваника
  • Стиль:
    Классика

Характеристики

  • Артикул:
    046-0276
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Bravo
  • Отделка:
    Гальваника
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Цвет:
    Бронза
Дополнительно:

  • В наличии:
    19 товаров

Описание

Ручка-защелка, предназначена для установки на межкомнатные двери, решение эконом-класса

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Ш
Ш Шевченко Мария
26 августа 2021
4
Комментарий
Ручка для межкомнатной двери хорошая, мне понравилась её цена, достаточно недорого по сравнению с другими магазинами. Внешний вид тоже хороший. Покупкой довольна) и всем с радостью советую
В
В Владимир
02 июня 2021
5
Комментарий
Безусловно это лучшая ручка, которую я приобрёл. Очень качественная и надежная, качество просто отличное. Выглядит тоже супер!
Л
Л Лариса
18 апреля 2021
5
Комментарий
Прекрасно справляется со своей функцией. Ручка довольна прочная и выглядит солидно. Она практичная и качественная. Спасибо большое за качество!
4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0