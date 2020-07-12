Каталог
Ручка-зaщелка «ЗВ3-01» AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка «ЗВ3-01» AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка «ЗВ3-01» AB Бронза (с кл)

Ручка-зaщелка ЗВ3-01 AB Бронза (с кл)
Ручка-зaщелка ЗВ3-01 AB Бронза (с кл)
Код товара: 79409
Ручка-зaщелка «ЗВ3-01» AB Бронза (с кл)

О товаре

  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Bravo
  • Вес, кг:
    0.681
  • Отделка:
    Гальваника

Характеристики

  • Артикул:
    046-0285
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Bravo
  • Вес, кг:
    0.681
  • Отделка:
    Гальваника
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Цвет:
    Бронза
Дополнительно:

  • В наличии:
    34 товара

Описание

Ручка-защелка, предназначена для установки на межкомнатные двери, решение эконом-класса

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
А
Алиса
12 июля 2020
5
Комментарий
Лучшая ручка, которую я нашла, довольна своей покупкой. Она прочная и прекрасно подошла по дизайну. Очень приятная цена.
Вам помог этот отзыв?
Р
Роман
09 июня 2020
4
Комментарий
Ручка сделана неплохо, но спустя неделю начал облазить лак. Если бы не эта проблема, то все было бы идеально
Вам помог этот отзыв?
К
Карина
06 марта 2020
5
Комментарий
Отличная ручка. Хорошо выглядит и цена приемлемая. Всем советую этот магазин, здесь очень качественные товары и всегда большой ассортимент
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0