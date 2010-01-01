Добор "T" ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*150*10
0,0
1 330 ₽
Добор "T" ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*150*10
Поделиться
Этот товар смотрят 33 человека
Арт. 624820
Этот товар смотрят 30 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Добор "T" ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*150*10
Размер, см:
Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:207 x 15 x 1
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:150
-
Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:VRDS150
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:150
-
Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:VRDS150
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:150
-
Толщина, мм:10
-
Материал:Эмалит
-
Цвет:Софт графит
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
Отзывы и вопросы о товаре0