Шпонка ХДФ 2070*55*3
Шпонка ХДФ 2070*55*3
Арт. 203052
Шпонка ХДФ 2070*55*3
Размер (ДxШxТ), см:207 x 5,5 x 0,3
Длина, мм:2070
Ширина, мм:55
Толщина, мм:3
Материал:ПЭТ
Артикул:152-0930
Длина, мм:2070
Ширина, мм:55
Толщина, мм:3
Материал:ПЭТ
Цвет:White Silkwood
Тип погонажного изделия:Накладной
Покрытие:ПЭТ
Бренд:Bravo
В наличии:44 товара
Образец:в 2 магазинах
