Шпонка ХДФ 2070*55*3
Шпонка ХДФ 2070*55*3

Шпонка ХДФ 2070*55*3
Арт. 203052
Шпонка ХДФ 2070*55*3
Цвет: White Silkwood
Шпонка ХДФ 2070*55*3
Шпонка Cream Silkwood 2070*55*3 Шпонка Grey Silkwood 2070*55*3 Шпонка White Silkwood 2070*55*3

О товаре

  Размер (ДxШxТ), см:
    207 x 5,5 x 0,3
  Длина, мм:
    2070
  Ширина, мм:
    55
  Толщина, мм:
    3
  Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  Артикул:
    152-0930
  Длина, мм:
    2070
  Ширина, мм:
    55
  Толщина, мм:
    3
  Материал:
    ПЭТ
  Цвет:
    White Silkwood
  Тип погонажного изделия:
    Накладной
  Покрытие:
    ПЭТ
  Бренд:
    Bravo
Дополнительно:

  В наличии:
    44 товара
  Образец:
    в 2 магазинах

