Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
    Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Комплектующие для дверей
  4. Коробки
  5. Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
0,0
6 140

Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)

Этот товар смотрят 5 человек
tumb
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Арт. 624801
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
6 140
1 024 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Размер, см:
207x8x3,5
207x8x3,5
Как сделать замеры
Цвет:
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт айс) МДФ 2070*80*35 (у.п) Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Бетон темный) МДФ 2070*80*35 (у.п) Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Бетон светлый) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт панакота) МДФ 2070*80*35 (у.п) Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт графит) МДФ 2070*80*35 (у.п)

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 8 x 3,5
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Цвет:
    Софт мокко

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS131
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Цвет:
    Софт мокко
  • Материал:
    Эмалит
  • Уплотнитель:
    Да
  • Бренд:
    Verda
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS131
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Цвет:
    Софт мокко
  • Материал:
    Эмалит
  • Уплотнитель:
    Да
  • Бренд:
    Verda
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Подходит для моделей дверей

Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
12 464
Дверь межкомнатная Севилья-32 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-32 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705
Дверь межкомнатная Ларедо-2 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Ларедо-2 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
9 711
Дверь межкомнатная Севилья-17 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-17 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-20 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-20 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
13 770
Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
9 711
Дверь межкомнатная Орлеан-3 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Орлеан-3 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
13 770
Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009