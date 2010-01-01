Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
0,0
6 140 ₽
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Поделиться
Этот товар смотрят 5 человек
Арт. 624801
Этот товар смотрят 18 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 3 шт. (Софт мокко) МДФ 2070*80*35 (у.п)
Размер, см:
207x8x3,5
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:207 x 8 x 3,5
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:80
-
Толщина, мм:35
-
Цвет:Софт мокко
Характеристики
-
Артикул:VRDS131
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:80
-
Толщина, мм:35
-
Цвет:Софт мокко
-
Материал:Эмалит
-
Уплотнитель:Да
-
Бренд:Verda
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Характеристики
-
Артикул:VRDS131
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:80
-
Толщина, мм:35
-
Цвет:Софт мокко
-
Материал:Эмалит
-
Уплотнитель:Да
-
Бренд:Verda
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
Отзывы и вопросы о товаре0