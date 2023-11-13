Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
4,9
1 390 ₽
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
4,9
Код товара: 252005
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
Информация о доставке:
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
О товаре
-
Размер (ДхВ), см:60 x 30
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Laparet
-
Коллекция:Flint
Характеристики
-
Артикул:х9999285768
-
Длина, см:60
-
Высота, см:30
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Laparet
-
Коллекция:Flint
-
Единица измерения:м2
-
Назначение:Стена
-
Тип поверхности:Матовая
-
Покрытие:Глазурованная
-
Вес упаковки, кг:27.792
-
Вес 1 штуки, кг:2.779
-
Материал:Керамика
-
Рисунок:Дерево
-
Количество шт. в упаковке:10
-
Область применения:Для ванной
-
Морозоустойчивость:Нет
-
Цвет:Светло-бежевый
