  Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
1 390

Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60

Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60
Код товара: 252005
Flint Плитка настенная светло-бежевый 18-00-11-3632 30х60

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 30
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Flint

Характеристики

  • Артикул:
    х9999285768
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    30
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Flint
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.792
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.779
  • Материал:
    Керамика
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Светло-бежевый
Отзывы и вопросы о товаре

10
4.9 / 5 На основе 3 оценок
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
4.9 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
9
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0