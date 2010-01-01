Тотальная распродажа складских остатков256 товаров
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
946338
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
946339
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x80
В наличии
946340
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
7 810 ₽ 9 188 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946015
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
7 810 ₽ 9 188 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946016
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
7 810 ₽ 9 188 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946017
9 223 ₽ 10 850 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
971477
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Keramik Valse в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽ 10 500 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
986612
5 169 ₽ 6 081 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848747
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
946334
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, White Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
1017458
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
946335
9 223 ₽ 10 850 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
971478
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, White Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
1017459
7 014 ₽ 8 252 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946336
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, White Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017460
8 925 ₽ 10 500 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
FlexEmal(PET)
В наличии
946269
9 223 ₽ 10 850 ₽ -15%
Размер:
200x80
В наличии
971479
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Keramik Valse в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽ 10 500 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
986614
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971859
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971860
9 223 ₽ 10 850 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
971474
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
1017442
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
1017443
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971861
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 330 ₽ 9 800 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017444
12 144 ₽ 15 180 ₽ -20%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
510444
8 100 ₽ 9 529 ₽ -15%
Размер:
210x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
976686
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
985672
9 728 ₽ 11 445 ₽ -15%
Размер:
230x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017729
9 371 ₽ 11 025 ₽ -15%
Размер:
230x80
В наличии
1017711
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971456
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971455
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
1017715
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
11 008 ₽ 12 950 ₽ -15%
Размер:
200x60
В наличии
1026809
8 577 ₽ 10 091 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
845990
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 628 ₽ 10 150 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971884
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB ПЭТ, Shellac Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 628 ₽ 10 150 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971883
12 144 ₽ 15 180 ₽ -20%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
510445
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
985673
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 628 ₽ 10 150 ₽ -15%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017211
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 628 ₽ 10 150 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017210
12 144 ₽ 15 180 ₽ -20%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эмаль
В наличии
510443
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x70
В наличии
1017716
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
11 008 ₽ 12 950 ₽ -15%
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Грунт (под окраску)
В наличии
972013
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Праймер White Грунт (под окраску), левое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
11 008 ₽ 12 950 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Грунт (под окраску)
В наличии
972015
8 107 ₽ 9 538 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971457
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен, Natural Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 628 ₽ 10 150 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017212